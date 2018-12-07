ليبياـالآن| تراجعت “شركة الخطوط الجوية #الأفريقية” عن قرار رفع أسعار التذاك…

#ليبياـالآن| تراجعت “شركة الخطوط الجوية #الأفريقية” عن قرار رفع أسعار التذاكر السفر من مدينة #الكفرة إلى مدينة #بنغازي من 145 د.ل للتذكرة إلى السعر السابقً 95 د.ل.