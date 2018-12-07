ليبياـالآن| تراجعت “شركة الخطوط الجوية #الأفريقية” عن قرار رفع أسعار التذاك…

#ليبياـالآن| تراجعت “شركة الخطوط الجوية #الأفريقية” عن قرار رفع أسعار التذاكر السفر من مدينة #الكفرة إلى مدينة #بنغازي من 145 د.ل للتذكرة إلى السعر السابقً 95 د.ل.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبياـالآن| #فيديو – #خاص| سعر صرف الدولار #الأمريكي أمام الدينار #الليبي،…
تم النشر منذُ 9 دقائق
#ليبياـالآن| عودة العمل إلى مطار #بنينا الدولي بعد أسبوع من توقف الرحلات جراء …
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن | إستلم المجلس البلدي #سرت مضخة مياه سطحية بقوة 132kw، على أن يتم …
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن | #فيديو | أعمال مكتب الأشغال العامة والمياه والصرف الصحّي #طرابل…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك