ليبيا_الآن | بحث مدير أمن المنافذ العميد المهندس الطاهر المحمودي أمن منافذ الد…

#ليبيا_الآن | بحث مدير أمن المنافذ العميد المهندس الطاهر المحمودي أمن منافذ الدولة، وسُبل تأمينها، وتسهيل إجراءات السفر وضبط حركة الدخول والخروج، ومنع التهريب، خلال إجتماعه مع مدراء أمن ميناء ومطار #مصراتة، وميناء #الخمس، ومطار #معيتيقة، وميناء #طرابلس، ومطار #زوارة ومنفذي #رأس_اجدير و #وازن.
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