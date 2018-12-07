ليبيا_الآن | بحث مدير أمن المنافذ العميد المهندس الطاهر المحمودي أمن منافذ الد…

#ليبيا_الآن | بحث مدير أمن المنافذ العميد المهندس الطاهر المحمودي أمن منافذ الدولة، وسُبل تأمينها، وتسهيل إجراءات السفر وضبط حركة الدخول والخروج، ومنع التهريب، خلال إجتماعه مع مدراء أمن ميناء ومطار #مصراتة، وميناء #الخمس، ومطار #معيتيقة، وميناء #طرابلس، ومطار #زوارة ومنفذي #رأس_اجدير و #وازن.





