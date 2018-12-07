ليبيا_الآن | شارفت أعمال صيانة المجمع الصحي زاوية الدهماني على الانتهاء، حيث ق…

#ليبيا_الآن | شارفت أعمال صيانة المجمع الصحي زاوية الدهماني على الانتهاء، حيث قاربت نسبة الانجاز فيه الـ80 ‎‎%‎، بعد أن حُلت الإشكاليات القانونية التي كانت تعيق عملية إعادة تفعيله، وهو المجمع الوحيد الواقع في نطاق بلدية #طرابلس المركز ، والمتوقع تشغيله مع حلول شهر فبراير 2019.











