ليبيا_الآن | شارفت أعمال صيانة المجمع الصحي زاوية الدهماني على الانتهاء، حيث ق…

#ليبيا_الآن | شارفت أعمال صيانة المجمع الصحي زاوية الدهماني على الانتهاء، حيث قاربت نسبة الانجاز فيه الـ80 %، بعد أن حُلت الإشكاليات القانونية التي كانت تعيق عملية إعادة تفعيله، وهو المجمع الوحيد الواقع في نطاق بلدية #طرابلس المركز ، والمتوقع تشغيله مع حلول شهر فبراير 2019.
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