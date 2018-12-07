#ليبيا_الآن| بحث وكيل عام وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، الخميس، ومديرة إدارة التعليم المبكر بوزارة التعليم، تطوير إدارة التعليم المبكر، وحصر الأطفال المستهدفون بالدخول بفصول التعليم المبكر، وتحديد الإجراءات لفتح فصول رياض الأطفال بالمدارس العامة بالمناطق التابعة للوزارة.
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