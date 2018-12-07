ليبيا_الآن| قامت وحدة شبكات الصرف الصحي، اليوم الجمعة، وبتعاون مع حملة تنظيف غ…

#ليبيا_الآن| قامت وحدة شبكات الصرف الصحي، اليوم الجمعة، وبتعاون مع حملة تنظيف غرف مياه الأمطار لقسم الصرف الصحي بمكتب خدمات غرب #طرابلس، بتنظيف بعض مختنقات مياه الأمطار داخل الحدود الإدارية للمكتب.









