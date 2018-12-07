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#ليبيا_الآن| قامت وحدة شبكات الصرف الصحي، اليوم الجمعة، وبتعاون مع حملة تنظيف غ…

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| قامت وحدة شبكات الصرف الصحي، اليوم الجمعة، وبتعاون مع حملة تنظيف غرف مياه الأمطار لقسم الصرف الصحي بمكتب خدمات غرب #طرابلس، بتنظيف بعض مختنقات مياه الأمطار داخل الحدود الإدارية للمكتب.





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