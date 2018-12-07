ليبيا_الآن| قام مركز خدمات العزيزية، الخميس، بالتعاون مع وحدة الشبكات تشغيل وص…

#ليبيا_الآن| قام مركز خدمات العزيزية، الخميس، بالتعاون مع وحدة الشبكات تشغيل وصيانة مرفق المياه بالمكتب، والمجلس التسييري ببلدية #العزيزية، تركيب شبكة مياه جديدة، من البئر الواقع بمقر الأمن والسلامة العزيزية، لربطه بالشبكة العامة بمخطط البلدية، وأنشاء عبارة بالطريق العام الرابط بين العزيزية وبئر الغنم، لتغذية قرية الستين والأربعين بالمياه.
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