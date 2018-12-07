#ليبيا_الآن| نشرت وكالة رويترز للأنباء اليوم الجمعة، أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات #بليبيا، طلبت من الحكومة منحها 28.7 مليون دولار لميزانيتها، لتنظيم التصويت على دستور جديد في وقت قريب قد يكون فبراير 2019، حيث ستعلن عن عملية التصويت بنهاية يناير 2018.
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