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#ليبيا_الآن| بحثت وزارة التعليم ووزارة العمل بحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، المقت…

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحثت وزارة التعليم ووزارة العمل بحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، المقتراحات والبرامج المشتركة بين الوزارتين.




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قناة الان

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