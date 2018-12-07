ليبيا_الآن| بحثت وزارة التعليم ووزارة العمل بحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، المقت…

#ليبيا_الآن| بحثت وزارة التعليم ووزارة العمل بحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، المقتراحات والبرامج المشتركة بين الوزارتين.
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