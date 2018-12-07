ليبيا_الآن| بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، الجمعة، وسفيرة كند…

#ليبيا_الآن| بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، الجمعة، وسفيرة كندا بليبيا هيلاري تشايلدرز، إتفاقية الوزارة مع المكتب الكندي، وملف الأيفاد والمبعوثين بكندا وأمريكا، والتنسيق مع السفارة من حيث منح التأشيرات، والمكتب الكندي بشان الإجراءات الفنية والأكاديمية للطلبة.



