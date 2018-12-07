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#ليبيا_الآن| زار فريق قسم المفقودين وإعادة الروابط الأسرية بجمعية الهلال الأحمر…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| زار فريق قسم المفقودين وإعادة الروابط الأسرية بجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس، أمس الخميس، جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #تاجوراء، لتجميع بعض البيانات عن المفقودين، والوقوف على احتياجاتهم.




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