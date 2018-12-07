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#ليبيا_الآن| أقيمت ندوة لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار المرأة …

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أقيمت ندوة لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار المرأة والسلام، بقاعة المجلس البلدي لبلدية #شحات، برعاية الهيئة العامة للمرأة والطفل للحكومة الليبية المؤقتة.




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قناة الان

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