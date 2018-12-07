#ليبيا_الآن| أقيمت ندوة لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار المرأة والسلام، بقاعة المجلس البلدي لبلدية #شحات، برعاية الهيئة العامة للمرأة والطفل للحكومة الليبية المؤقتة.







