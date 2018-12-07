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#ليبيا_الآن|افتتحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بالتنسيق مع الح…

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن|افتتحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بالتنسيق مع الحكومة الليبية وشركاء الإغاثة، مركزًا خاصًا للاجئين #بطرابلس، يتسع لإيواء ألف لاجئ، تم دعمه من قبل الإتحاد الأوروبى ومانحين آخرين، حيث سلمت السلطات الليبية هذا الأسبوع 144 لاجئاً محتجزا إلى المفوضية.

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