ليبيا_الآن|افتتحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بالتنسيق مع الح…

#ليبيا_الآن|افتتحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بالتنسيق مع الحكومة الليبية وشركاء الإغاثة، مركزًا خاصًا للاجئين #بطرابلس، يتسع لإيواء ألف لاجئ، تم دعمه من قبل الإتحاد الأوروبى ومانحين آخرين، حيث سلمت السلطات الليبية هذا الأسبوع 144 لاجئاً محتجزا إلى المفوضية.
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