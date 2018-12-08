عاجل

#ليبيا_الآن | أسماء مراكز التطعيم المُنفِذة لحملة التطعيم 2018 في بلدية #سرت، …

تم النشر منذُ 52 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أسماء مراكز التطعيم المُنفِذة لحملة التطعيم 2018 في بلدية #سرت، إبتداءًا من اليوم السبت 2018/12/8 لغاية يوم السبت المقبل 2018/12/15.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك