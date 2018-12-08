#ليبيا_الآن | أسماء مراكز التطعيم المُنفِذة لحملة التطعيم 2018 في بلدية #سرت، إبتداءًا من اليوم السبت 2018/12/8 لغاية يوم السبت المقبل 2018/12/15.
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