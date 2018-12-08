ليبيا_الآن | أنهى عمّال قسم النوافير في إدارة الاحتفالات والزينة أعمال صيانة ا…

#ليبيا_الآن | أنهى عمّال قسم النوافير في إدارة الاحتفالات والزينة أعمال صيانة النافورة الواقعة أمام قصر الخلد في بلدية #طرابلس المركز.
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