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#ليبيا_الآن | أنهى عمّال قسم النوافير في إدارة الاحتفالات والزينة أعمال صيانة ا…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أنهى عمّال قسم النوافير في إدارة الاحتفالات والزينة أعمال صيانة النافورة الواقعة أمام قصر الخلد في بلدية #طرابلس المركز.



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