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#ليبيا_الآن | باشرت شركة الأشغال العامة في بلدية #طرابلس بأعمال صيانة الطريق ف…

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | باشرت شركة الأشغال العامة في بلدية #طرابلس بأعمال صيانة الطريق في المنطقة الرياضية، طريق الصم والبكم امام عمارات الرياضية.






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قناة الان

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