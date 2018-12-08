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#ليبيا_الآن | إحتضن مركز #بنغازي الطبي ورشة عمل في مجال علم الأمراض، لأطباء ال…

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إحتضن مركز #بنغازي الطبي ورشة عمل في مجال علم الأمراض، لأطباء الجلدية والجراحة العامة والتجميل والأورام، تُوضح كيفية العلاج وما هي دلالات الأورام الخاصة بالجلد.






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