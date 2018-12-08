ليبيا_الآن | إحتضن مركز #بنغازي الطبي ورشة عمل في مجال علم الأمراض، لأطباء ال…

#ليبيا_الآن | إحتضن مركز #بنغازي الطبي ورشة عمل في مجال علم الأمراض، لأطباء الجلدية والجراحة العامة والتجميل والأورام، تُوضح كيفية العلاج وما هي دلالات الأورام الخاصة بالجلد.











