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#ليبيا_الآن | تسلّم المجلس البلدي #صبراتة المركز الصحي صبراتة والمعهد العالي ل…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | تسلّم المجلس البلدي #صبراتة المركز الصحي صبراتة والمعهد العالي للعلوم والتقنية صبراتة، بعد صيانتهما بدعمٍ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبإشراف وزارة الحكم المحلي.






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