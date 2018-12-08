ليبيا_الآن | تسلّم المجلس البلدي #صبراتة المركز الصحي صبراتة والمعهد العالي ل…

#ليبيا_الآن | تسلّم المجلس البلدي #صبراتة المركز الصحي صبراتة والمعهد العالي للعلوم والتقنية صبراتة، بعد صيانتهما بدعمٍ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبإشراف وزارة الحكم المحلي.
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