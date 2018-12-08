ليبيا_الآن | #فيديو | كلمة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال حفل افتتاح مجمع ا…



#ليبيا_الآن | #فيديو | كلمة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال حفل افتتاح مجمع المحاكم والنيابات في #القبة، سرد من خلالها الدور التاريخي للقضاء في إحقاق الحق وتحقيق العدالة وإرساء الاستقرار وحفظ الأمن في المجتمع من خلال إنصاف المظلوم وردع البغاة.