#ليبيا_الآن | إختتم مركز #مصراتة الطبي فعاليات امتحان الزمالة الليبية في جراحة العظام، والمُقرر من المجلس العلمي لإختصاص جراحة العظام. وتم خلال الحفل تكريم الأساتذة المشرفين على الإمتحان والمنظمين للحدث.











