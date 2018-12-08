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#ليبيا_الآن | إختتم مركز #مصراتة الطبي فعاليات امتحان الزمالة الليبية في جراحة…

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إختتم مركز #مصراتة الطبي فعاليات امتحان الزمالة الليبية في جراحة العظام، والمُقرر من المجلس العلمي لإختصاص جراحة العظام. وتم خلال الحفل تكريم الأساتذة المشرفين على الإمتحان والمنظمين للحدث.






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