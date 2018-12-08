ليبيا_الآن | زار طاقم طبي مكون من أساتذة إستشاريين من #ليبيا و #الأردن و #إ…

#ليبيا_الآن | زار طاقم طبي مكون من أساتذة إستشاريين من #ليبيا و #الأردن و #إيطاليا في تخصص الأمراض الجلدية، مركز #بنغازي الطبي، واجتمعوا مع مدير عام المركز ونائبه والإدارات التخصصية للاطلاع على خدمات المركز الطبي. وأبدى الاستشاريون استعدادهم للتعاون الطبي وتوأمه كافة التخصصات.





