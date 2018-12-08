ليبياـالآن| أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة”اليونيسف” في #ليبيا ، اليوم الس…

#ليبياـالآن| أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة”اليونيسف” في #ليبيا ، اليوم السبت، الحملة الوطنية للتطعيمات في كافة أنحاء وربوع ليبيا والتي ستستمر حتى تاريخ 15 ديسمبر.
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