ليبياـالآن| أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة”اليونيسف” في #ليبيا ، اليوم الس…

#ليبياـالآن| أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة”اليونيسف” في #ليبيا ، اليوم السبت، الحملة الوطنية للتطعيمات في كافة أنحاء وربوع ليبيا والتي ستستمر حتى تاريخ 15 ديسمبر.