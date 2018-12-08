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#عاجل| مصدر من حقل الشرارة النفطي يؤكد لـ #الرائد، إغلاق ﺣﺮﺍﻙ “ﻏﻀﺐ ﻓﺰﺍﻥ” للحق…

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#عاجل|
مصدر من حقل الشرارة النفطي يؤكد لـ #الرائد، إغلاق ﺣﺮﺍﻙ “ﻏﻀﺐ ﻓﺰﺍﻥ” للحقل.
#ليبيا

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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