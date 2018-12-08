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#ليبياـالآن| وحدة مباحث الجوازات في معبر #السلوم البري تسلّم 15 مواطناً مصرياً…

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| وحدة مباحث الجوازات في معبر #السلوم البري تسلّم 15 مواطناً مصرياً كانوا موقوفين لدى مصلحة الإصلاح والتأهيل بمدينة #طبرق.

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قناة الان

قناة الان

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