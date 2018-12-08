ليبياـالآن| “فائز السراج”، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، يبحث مع رئيس م…

#ليبياـالآن| “فائز السراج”، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، يبحث مع رئيس مجلس إدارة مستشفى #طرابلس الجامعي “نبيل العجيلي” الخطوات التي تم تنفيذها لتحسين أداء المستشفى وتطوير أدائه لخدمة أكبر قطاع من المرضى.