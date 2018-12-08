#ليبياـالآن| أغلق شباب غاضبون حقل #الشرارة النفطي حتى تنفيذ مطالبهم المنمثلة في تأمين الطريق من #الجفرة و #الشويرف إلى أقصى مدن وقرى #فزان، وتأمين مخصصات فزان من الوقود والسيولة.