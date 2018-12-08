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#ليبياـالآن| أغلق شباب غاضبون حقل #الشرارة النفطي حتى تنفيذ مطالبهم المنمثلة …

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| أغلق شباب غاضبون حقل #الشرارة النفطي حتى تنفيذ مطالبهم المنمثلة في تأمين الطريق من #الجفرة و #الشويرف إلى أقصى مدن وقرى #فزان، وتأمين مخصصات فزان من الوقود والسيولة.

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