#ليبياـالآن| أغلق شباب غاضبون حقل #الشرارة النفطي حتى تنفيذ مطالبهم المنمثلة في تأمين الطريق من #الجفرة و #الشويرف إلى أقصى مدن وقرى #فزان، وتأمين مخصصات فزان من الوقود والسيولة.
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