ليبياـالآن| جددت إدارة مطار #بنينا الدولي مطالبها لكافة المكاتب والأقسام والو…

#ليبياـالآن| جددت إدارة مطار #بنينا الدولي مطالبها لكافة المكاتب والأقسام والوحدات التابعة للمطار ، للبدء في أعمال الصيانة الطارئة، والتي جاءت بعد الأضرار التي خلفتها السيول الناجمة عن تساقط الأمطار بغزارة في #بنغازي.