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#ليبياـالآن| جددت إدارة مطار #بنينا الدولي مطالبها لكافة المكاتب والأقسام والو…

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| جددت إدارة مطار #بنينا الدولي مطالبها لكافة المكاتب والأقسام والوحدات التابعة للمطار ، للبدء في أعمال الصيانة الطارئة، والتي جاءت بعد الأضرار التي خلفتها السيول الناجمة عن تساقط الأمطار بغزارة في #بنغازي.

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