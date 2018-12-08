ليبياـالآن| جددت إدارة مطار #بنينا الدولي مطالبها لكافة المكاتب والأقسام والو…

#ليبياـالآن| جددت إدارة مطار #بنينا الدولي مطالبها لكافة المكاتب والأقسام والوحدات التابعة للمطار ، للبدء في أعمال الصيانة الطارئة، والتي جاءت بعد الأضرار التي خلفتها السيول الناجمة عن تساقط الأمطار بغزارة في #بنغازي.
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