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#ليبياـالآن| مركز الرقابة على الغذاء والدواء – #ليبيا يرفض شحنة أرز قادمة من …

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| مركز الرقابة على الغذاء والدواء – #ليبيا يرفض شحنة أرز قادمة من #الهند، بسبب وجود حشرات داخل حاويات الشحن التي تم تفريغها في ميناء #الخمس.

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