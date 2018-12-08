#ليبياـالآن| مركز الرقابة على الغذاء والدواء – #ليبيا يرفض شحنة أرز قادمة من #الهند، بسبب وجود حشرات داخل حاويات الشحن التي تم تفريغها في ميناء #الخمس.
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