#ليبياـالآن| القوات البحرية #الليبية: انقاذ ٢٢ مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب سقط محركه في الماء منذ ١٢ يومًا، تقاذفتهم الأمواج #صبراتة حتى شاطئ #الشروق في #مصراتة. توفي اثنين من الذين كانوا على متن القارب فيما أرسل البقية إلى المشافي لتلقي العلاج.