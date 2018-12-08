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#ليبياـالآن| القوات البحرية #الليبية: انقاذ ٢٢ مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن…

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| القوات البحرية #الليبية: انقاذ ٢٢ مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب سقط محركه في الماء منذ ١٢ يومًا، تقاذفتهم الأمواج #صبراتة حتى شاطئ #الشروق في #مصراتة. توفي اثنين من الذين كانوا على متن القارب فيما أرسل البقية إلى المشافي لتلقي العلاج.

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