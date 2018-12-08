عاجل

#ليبياـالآن| ضبطت مديرية أمن #مطروح 116 شخصُا أثناء محاولتهم التسلل إلى #ليبي…

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| ضبطت مديرية أمن #مطروح 116 شخصُا أثناء محاولتهم التسلل إلى #ليبيا بطريقة غير قانونية عبر الدروب الصحراوية بين #ليبيا و #مصر.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك