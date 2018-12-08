ليبياـالآن| ضبطت مديرية أمن #مطروح 116 شخصُا أثناء محاولتهم التسلل إلى #ليبي…

#ليبياـالآن| ضبطت مديرية أمن #مطروح 116 شخصُا أثناء محاولتهم التسلل إلى #ليبيا بطريقة غير قانونية عبر الدروب الصحراوية بين #ليبيا و #مصر.
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