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#ليبياـالآن| أقرت الحكومة #الليبية المؤقتة جملة اجراءات أهمها: الموافقة على م…

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| أقرت الحكومة #الليبية المؤقتة جملة اجراءات أهمها: الموافقة على مقترح إنشاء مركز خاص بعلاج مرضى الكبد ببلدية #طبرق وتسمية مركز #المرج لعلاج مرضى السكر و إلى “مستشفى” وزيادة عدد الأسرة إلى 120 سريرُا. وترقية مستشفى #قورينا بشحات و مركز السكر بالجبل الاخضر كمراكز تعليمية.

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