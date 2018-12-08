ليبياـالآن| أقرت الحكومة #الليبية المؤقتة جملة اجراءات أهمها: الموافقة على م…

#ليبياـالآن| أقرت الحكومة #الليبية المؤقتة جملة اجراءات أهمها: الموافقة على مقترح إنشاء مركز خاص بعلاج مرضى الكبد ببلدية #طبرق وتسمية مركز #المرج لعلاج مرضى السكر و إلى “مستشفى” وزيادة عدد الأسرة إلى 120 سريرُا. وترقية مستشفى #قورينا بشحات و مركز السكر بالجبل الاخضر كمراكز تعليمية.