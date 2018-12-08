عاجل

#ليبياـالآن| توعد رئيس الأركان العامة ورئيس الغرفة الأمنية المركزية #بنغازي ال…

تم النشر منذُ 8 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| توعد رئيس الأركان العامة ورئيس الغرفة الأمنية المركزية #بنغازي الكبرى الفريق “عبدالرازق الناظوري” الأجسام التي تستغل الصفة العسكرية لتنفيذ مهام مشبوهة. وأكد في لقاء مع أعضاء الغرفة ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية على ضرورة توحيد الجهود نحو تحفيز باقي الأجهزة الضبطية ذات الإختصاص النوعي نحو مباشرة أعمالها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك