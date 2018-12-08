ليبياـالآن| توعد رئيس الأركان العامة ورئيس الغرفة الأمنية المركزية #بنغازي ال…

#ليبياـالآن| توعد رئيس الأركان العامة ورئيس الغرفة الأمنية المركزية #بنغازي الكبرى الفريق “عبدالرازق الناظوري” الأجسام التي تستغل الصفة العسكرية لتنفيذ مهام مشبوهة. وأكد في لقاء مع أعضاء الغرفة ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية على ضرورة توحيد الجهود نحو تحفيز باقي الأجهزة الضبطية ذات الإختصاص النوعي نحو مباشرة أعمالها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.