ليبياـالآن| تمكنت لجنة أزمة الوقود والغاز من السيطرة على منفذ رأس جدير ، مانع…

#ليبياـالآن| تمكنت لجنة أزمة الوقود والغاز من السيطرة على منفذ رأس جدير ، مانعة كافة مهربي الوقود من عبور المنفذ الحدود مع #تونس. وأكدت اللجنة في بيان لها إن مهربي الوقود يهربون ما مقداره مليون لتر من الوقود يومياً إلى الحدود #التونسية.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#الرائد_منوعات أحوال الطقس المتوقعة ليوم الأحد. #ليبيا
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبياـالآن| #فيديو – #خاص| سعر صرف الدولار #الأمريكي أمام الدينار #الليبي، …
تم النشر منذُ 11 ساعة
مصدر الخبر / قناة الان
أضف تعليقـك