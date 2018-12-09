ليبياـالآن| تمكنت لجنة أزمة الوقود والغاز من السيطرة على منفذ رأس جدير ، مانع…

#ليبياـالآن| تمكنت لجنة أزمة الوقود والغاز من السيطرة على منفذ رأس جدير ، مانعة كافة مهربي الوقود من عبور المنفذ الحدود مع #تونس. وأكدت اللجنة في بيان لها إن مهربي الوقود يهربون ما مقداره مليون لتر من الوقود يومياً إلى الحدود #التونسية.