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#ليبياـالآن| تمكنت لجنة أزمة الوقود والغاز من السيطرة على منفذ رأس جدير ، مانع…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| تمكنت لجنة أزمة الوقود والغاز من السيطرة على منفذ رأس جدير ، مانعة كافة مهربي الوقود من عبور المنفذ الحدود مع #تونس. وأكدت اللجنة في بيان لها إن مهربي الوقود يهربون ما مقداره مليون لتر من الوقود يومياً إلى الحدود #التونسية.

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