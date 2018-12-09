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#ليبياـالآن| شركة هاتف #ليبيا للاتصالات: الانتهاء من أعمال صيانة كابل الأليا…

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| شركة هاتف #ليبيا للاتصالات: الانتهاء من أعمال صيانة كابل الألياف البصرية في عدة مناطق من الجبل الغربي: #الهيرة – مسار العزيزية – أبوغيلان.

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