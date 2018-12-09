ليبياـالآن| شركة هاتف #ليبيا للاتصالات: الانتهاء من أعمال صيانة كابل الأليا…

#ليبياـالآن| شركة هاتف #ليبيا للاتصالات: الانتهاء من أعمال صيانة كابل الألياف البصرية في عدة مناطق من الجبل الغربي: #الهيرة – مسار العزيزية – أبوغيلان.
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