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#ليبياـالآن| المؤسسة الوطنية للنفط تدين التهديد بإغلاق حقل الشرارة وتحذّر من ال…

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| المؤسسة الوطنية للنفط تدين التهديد بإغلاق حقل الشرارة وتحذّر من العواقب الوخيمة لوقف الانتاج البترول، كما أدانت المؤسسة تصّرفات حرس المنشآت النفطية بحقل الشرارة النفطي ومشاركتهم في تنظيم احتجاج داخل الحقل، و تهديد الحرس للعاملين لوقف الانتاج بصفة كليّة.

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