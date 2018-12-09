ليبياـالآن| الحكومة #الليبية المؤقتة تشكل لجنة مكونة من ممثلين عن وزارات الشؤ…

#ليبياـالآن| الحكومة #الليبية المؤقتة تشكل لجنة مكونة من ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والتعليم والصحة خاصة بمدينة #تاورغاء.
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