#ليبياـالآن| أسدلت مدينة #سبها الستار على فعاليات مهرجانها الثّقافي الأول الذي حمل شعار “دور الثقافة في دعم استقرار الجنوب ” والذي رعتهالهيئة العامة للإعلام والثقافة بالحكومة #الليبية المؤقّتة.



