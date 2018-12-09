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#ليبياـالآن| أسدلت مدينة #سبها الستار على فعاليات مهرجانها الثّقافي الأول الذي…

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| أسدلت مدينة #سبها الستار على فعاليات مهرجانها الثّقافي الأول الذي حمل شعار “دور الثقافة في دعم استقرار الجنوب ” والذي رعتهالهيئة العامة للإعلام والثقافة بالحكومة #الليبية المؤقّتة.


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