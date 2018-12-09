#ليبياـالآن| أسدلت مدينة #سبها الستار على فعاليات مهرجانها الثّقافي الأول الذي حمل شعار “دور الثقافة في دعم استقرار الجنوب ” والذي رعتهالهيئة العامة للإعلام والثقافة بالحكومة #الليبية المؤقّتة.
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