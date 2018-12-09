#ليبياـالآن| فازت #ليبيا تفوز على #تنزانيا بخمسة أهداف مقابل هدفين في بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية المنعقدة في ⁧‫ #شرم_الشيخ‬⁩ #مصر.