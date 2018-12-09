ليبياـالآن| تمكنت مؤسسة #بنغازي الأمل الخيرية بالتعاون مع منظمة شباب العمل ال…

#ليبياـالآن| تمكنت مؤسسة #بنغازي الأمل الخيرية بالتعاون مع منظمة شباب العمل التطوعي والشركة العامة للمياه والصرف الصحي #بنغازي، والشركة العامة للبناء والتشييد من سحب مياه الصرف الصحي في مناطق متفرقة في مدينة بنغازي. ما سمح بعودة ٨٠ عائلة غادرت منازلها بسبب السيول الناجمة مياه الأمطار.
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