ليبياـالآن| الحرس البلدي #رقدالين بضبط العمالة الوافدة غير المرخصة وإجراء تح…

#ليبياـالآن| الحرس البلدي #رقدالين بضبط العمالة الوافدة غير المرخصة وإجراء تحاليل طبية لـ ٢٤ عامل وعاملة، اتضح إصابة إثنين من العمالة #النيجيرية بفيروس الإيدز، وشخص #النيجيري الثالث بفيروس الكبد الوبائي.