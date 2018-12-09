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#ليبياـالآن| الحرس البلدي #رقدالين بضبط العمالة الوافدة غير المرخصة وإجراء تح…

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| الحرس البلدي #رقدالين بضبط العمالة الوافدة غير المرخصة وإجراء تحاليل طبية لـ ٢٤ عامل وعاملة، اتضح إصابة إثنين من العمالة #النيجيرية بفيروس الإيدز، وشخص #النيجيري الثالث بفيروس الكبد الوبائي.

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