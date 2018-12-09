#ليبياـالآن| “معًا من أجل أطفالنا ” شعار حملة التطعيمات الوطنية ضد مرض الحصبة وشلل الأطفال بمدينة #سرت .
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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