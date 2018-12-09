#ليبيا_الآن| بحث مدير أمن #الجفارة ناصر إلطيف، اليوم الأحد، ومنتسبي مركز شرطة السواني، بحضور عميد بلدية #السودانى، سير العمل داخل المركز، والتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية، وشدد على الإهتمام بتلقي الشكاوي والبلاغات، للحفاظ على الأمن داخل المنطقة.







