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#ليبيا_الآن| بحث مدير أمن #الجفارة ناصر إلطيف، اليوم الأحد، ومنتسبي مركز شرطة …

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحث مدير أمن #الجفارة ناصر إلطيف، اليوم الأحد، ومنتسبي مركز شرطة السواني، بحضور عميد بلدية #السودانى، سير العمل داخل المركز، والتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية، وشدد على الإهتمام بتلقي الشكاوي والبلاغات، للحفاظ على الأمن داخل المنطقة.




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