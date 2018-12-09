ليبيا_الآن| زارت لجنة الأزمة المشكلة من رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة، م…

#ليبيا_الآن| زارت لجنة الأزمة المشكلة من رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة، مطار #بنينا الدولى، للأطلاع على أوضاع المطار، وتفقد الإضرار التى حدثت من هطول الأمطار، وتدفقت إلى صالة المسافرين؛ وبعض المكاتب الإدارية، وتم حصر كافة إلاحتياجات، للعمل على سرعة توفير، وإصلاح الإضرار.
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