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#ليبيا_الآن| زارت لجنة الأزمة المشكلة من رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة، م…

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| زارت لجنة الأزمة المشكلة من رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة، مطار #بنينا الدولى، للأطلاع على أوضاع المطار، وتفقد الإضرار التى حدثت من هطول الأمطار، وتدفقت إلى صالة المسافرين؛ وبعض المكاتب الإدارية، وتم حصر كافة إلاحتياجات، للعمل على سرعة توفير، وإصلاح الإضرار.





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قناة الان

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