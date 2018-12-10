ليبياـالآن| المؤسسة الوطنية للنفط تعلن حالة القوّة القاهرة في حقل #الشرارة ا…

#ليبياـالآن| المؤسسة الوطنية للنفط تعلن حالة القوّة القاهرة في حقل #الشرارة النفطي الذي تقوم شركة “أكاكوس” للعمليات النفطية بتشغيله.وذلك كرد على ما وصفته بـ”سيطرة ميلشيات تتدعي انتماءها لحرس المنشأت النفطية” على الحقل. كما شددت المؤسسة في بيان لها على أنها “لن تقدم أي تنازلات”.
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