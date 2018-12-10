ليبياـالآن| جهاز النهر الصناعي: هاجم مسلحون مقر الحقل الغربي – أحد حقول آبا…

#ليبياـالآن| جهاز النهر الصناعي: هاجم مسلحون مقر الحقل الغربي – أحد حقول آبار مياه منظومة الحساونة – سهل الجفارة، مساء أمس الأحد، أسفر عن تعطيل أربعة آبار ، ليصل عدد الآبار المدمرة في المنظومة إلى 92 بئرًا.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبياـالآن| المركز الوطنى لمكافحة الأمراض في #سرت: تسجيل أكثر من 65 حالة مصا…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبياـالآن| المؤسسة الوطنية للنفط تعلن حالة القوّة القاهرة في حقل #الشرارة ا…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#عاجل| المؤسسة الوطنية للنفط تعلن حالة القوة القاهرة في #حقل_الشرارة النفطي، …
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبياـالآن| أحالت وزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني مقترح الأسعار الجديد …
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك