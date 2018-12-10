عاجل

#ليبياـالآن| جهاز النهر الصناعي: هاجم مسلحون مقر الحقل الغربي – أحد حقول آبا…

تم النشر منذُ 21 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| جهاز النهر الصناعي: هاجم مسلحون مقر الحقل الغربي – أحد حقول آبار مياه منظومة الحساونة – سهل الجفارة، مساء أمس الأحد، أسفر عن تعطيل أربعة آبار ، ليصل عدد الآبار المدمرة في المنظومة إلى 92 بئرًا.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك