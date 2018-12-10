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#ليبياـالآن| رئيس الوزراء #الإيطالي “جوزيبي كونتي”: لدي ثقة بأني سألتقي “فائز…

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| رئيس الوزراء #الإيطالي “جوزيبي كونتي”: لدي ثقة بأني سألتقي “فائز السراج”، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني #الليبية، والمشير “خليفة حفتر” خلال الأسبوع الجاري.
ومؤتمر #باليرمو لم يكون “استعراضيًا” بل هو خطوة في مسيرة تهدف إلى إعادة الاستقرار إلى #ليبيا.

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