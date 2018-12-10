عاجل

#عاجل| المشري: الأعلى للدولة لن يصوت على شيء مخالف للإعلان الدستوري. #ليبيا

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#عاجل|
المشري: الأعلى للدولة لن يصوت على شيء مخالف للإعلان الدستوري.
#ليبيا

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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