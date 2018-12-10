#ليبياـالآن| عميد بلدية #الجفرة ” عثمان حسونة”: اختطاف 5 مواطنين على الطريق الرابط بين الجفرة وسبها، وهناك عدم تجاوب حول قضية الاختطاف من الحكومتين المؤقتة والوفاق. ونشك أن يكون تنظيم #داعش وراء عملية الاختطاف.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#عاجل| المشري: لا توجد أي كتلة بالمجلس الأعلى للدولة؛ لأن طبيعة عمل المجلس لا ت…
تم النشر منذُ 18 دقيقة
#ليبياـالآن| #فيديو| بحث “عبدالله الثني” رئيس مجلس الوزراءفي الحكومة #الليبية…
تم النشر منذُ 23 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
#عاجل| المشري: الأعلى للدولة لن يصوت على شيء مخالف للإعلان الدستوري. #ليبيا
تم النشر منذُ 34 دقيقة
#عاجل| المشري: الأعلى للدولة رفض المادة الثانية من التعديل الحادي عشر رفضا قاطع…
تم النشر منذُ 36 دقيقة
أضف تعليقـك