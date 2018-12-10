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#ليبياـالآن| عميد بلدية #الجفرة ” عثمان حسونة”: اختطاف 5 مواطنين على الطريق …

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| عميد بلدية #الجفرة ” عثمان حسونة”: اختطاف 5 مواطنين على الطريق الرابط بين الجفرة وسبها، وهناك عدم تجاوب حول قضية الاختطاف من الحكومتين المؤقتة والوفاق. ونشك أن يكون تنظيم #داعش وراء عملية الاختطاف.

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