ليبيا_الآن | إستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج سفير #بريطا…

#ليبيا_الآن | إستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج سفير #بريطانيا لدى #ليبيا فرانك بيكر، لبحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وعدد من ملفات التعاون بين البلدين، خاصة ما سبق واتفق بشأنه من مساهمة الشركات البريطانية في مجالات خدمية والاستثمار في التنمية البشرية.
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