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#ليبيا_الآن| قام الحرس البلدي بـبلدية #طرابلس المركز، أمس الأثنين، ومكتب التنس…

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| قام الحرس البلدي بـبلدية #طرابلس المركز، أمس الأثنين، ومكتب التنسيق الأمني ولجنة تنفيذ أعمال أزالة المخالفات بالبلدية، بحملة على أستخدام الأرصفة كمعارض للسيارات، وتم أخطار المخالفين، ومنحهم مهلة لمدة 24 ساعة. وحيث سيتم حجز السيارات للذين لم يمتثلو للأخطار.





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