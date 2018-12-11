ليبيا_الآن| قام الحرس البلدي بـبلدية #طرابلس المركز، أمس الأثنين، ومكتب التنس…

#ليبيا_الآن| قام الحرس البلدي بـبلدية #طرابلس المركز، أمس الأثنين، ومكتب التنسيق الأمني ولجنة تنفيذ أعمال أزالة المخالفات بالبلدية، بحملة على أستخدام الأرصفة كمعارض للسيارات، وتم أخطار المخالفين، ومنحهم مهلة لمدة 24 ساعة. وحيث سيتم حجز السيارات للذين لم يمتثلو للأخطار.
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