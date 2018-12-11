عاجل

#ليبيا_الآن| بحث وزير التعليم عثمان عبدالجليل، أمس الأثنين، بمقر ديوان المحاسبة…

تم النشر منذُ 19 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحث وزير التعليم عثمان عبدالجليل، أمس الأثنين، بمقر ديوان المحاسبة، وعضو المجلس الرئاسي محمد العماري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ملف الإيفاد وتقييم الإجراءات المتخدة من قبل الوزارة بشأنه، والأتفاق على ضرورة تفعيل خدمة الدفع المباشر للموفدين.



عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك