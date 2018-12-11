#ليبيا_الآن| بحث وزير التعليم عثمان عبدالجليل، أمس الأثنين، بمقر ديوان المحاسبة، وعضو المجلس الرئاسي محمد العماري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ملف الإيفاد وتقييم الإجراءات المتخدة من قبل الوزارة بشأنه، والأتفاق على ضرورة تفعيل خدمة الدفع المباشر للموفدين.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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